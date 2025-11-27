«Торонто» в овертайме обыграл «Коламбус»

«Торонто» победил «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

В основное время у «Мэйпл Лифс» забил Истон Коуэн, а у «Блю Джэкетс» — Зак Веренски. Победную шайбу в овертайме забросил Вильям Нюландер.

«Торонто» набрал 23 очка в 23 матчах и занимает 15-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 11-й строчке — 26 очков в 24 играх.