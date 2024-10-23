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Сегодня, 05:17

«Коламбус» разгромил «Торонто», у Марченко два очка

Сергей Разин
корреспондент
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«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на своем льду «Торонто» со счетом 6:2.

В составе «Блю Джэкетс» дубль оформил Матье Оливье, 2 (1+1) очка у Кирилла Марченко, по голу забили Джейс Ван Римсдайк, Джастин Данфорт и Шон Монахан, Иван Проворов сделал результативную передачу, вратарь Даниил Тарасов отразил 26 бросков. У «Мэйпл Ливз» шайбы забросили Мэттью Нис и Ник Робертсон.

В следующем матче «Коламбус» 27 октября сыграет с «Нэшвиллом», «Торонто» 25 октября встретится с «Виннипегом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Торонто» — 6:2 (3:0, 2:1, 1:1)

Голы: ван Римсдайк — 2 (Проворов, Лабанк), 5:29 — 1:0. Дэнфорт — 1 (Веренски), 6:21 — 2:0. Оливье — 2 (Дэнфорт, Кристиансен), 12:42 — 3:0. Монахэн — 3 (Марченко, Веренски), 25:35 — 4:0. Оливье — 3 (Эштон-Риз, Дэнфорт), 31:36 — 5:0. Найз — 3, 38:59 — 5:1. Марченко — 3 (Монахэн, Силлинджер), 51:58 — 6:1. Робертсон — 1 (Таварес, Бенуа), 53:03 — 6:2.

Вратари: Тарасов — Хилдеби.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 38 (15+14+9) — 28 (6+13+9).

Наши: Марченко (18.43/7/+3), Проворов (22.06/2/+3), Чинахов (16.27/3/0) — -.

23 октября. Коламбус. Nationwide Arena.

Кирилл Марченко
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 6 5 1 11
2 Нью-Джерси 9 5 4 11
3 Вашингтон 5 4 1 8
4 Коламбус 6 3 3 6
5 Айлендерс 6 2 4 6
6 Питтсбург 7 3 4 6
7 Каролина 4 2 2 4
8 Филадельфия 6 1 5 3
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 8 4 4 9
2 Тампа-Бэй 6 4 2 8
3 Торонто 7 4 3 8
4 Бостон 6 3 3 7
5 Баффало 8 3 5 7
6 Оттава 5 3 2 6
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8 Монреаль 7 2 5 5
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 5 5 0 10
2 Миннесота 6 4 2 10
3 Даллас 7 5 2 10
4 Юта 6 4 2 9
5 Сент-Луис 6 4 2 8
6 Чикаго 6 2 4 5
7 Колорадо 6 2 4 4
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