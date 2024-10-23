«Коламбус» разгромил «Торонто», у Марченко два очка

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на своем льду «Торонто» со счетом 6:2.

В составе «Блю Джэкетс» дубль оформил Матье Оливье, 2 (1+1) очка у Кирилла Марченко, по голу забили Джейс Ван Римсдайк, Джастин Данфорт и Шон Монахан, Иван Проворов сделал результативную передачу, вратарь Даниил Тарасов отразил 26 бросков. У «Мэйпл Ливз» шайбы забросили Мэттью Нис и Ник Робертсон.

В следующем матче «Коламбус» 27 октября сыграет с «Нэшвиллом», «Торонто» 25 октября встретится с «Виннипегом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Торонто» — 6:2 (3:0, 2:1, 1:1)

Голы: ван Римсдайк — 2 (Проворов, Лабанк), 5:29 — 1:0. Дэнфорт — 1 (Веренски), 6:21 — 2:0. Оливье — 2 (Дэнфорт, Кристиансен), 12:42 — 3:0. Монахэн — 3 (Марченко, Веренски), 25:35 — 4:0. Оливье — 3 (Эштон-Риз, Дэнфорт), 31:36 — 5:0. Найз — 3, 38:59 — 5:1. Марченко — 3 (Монахэн, Силлинджер), 51:58 — 6:1. Робертсон — 1 (Таварес, Бенуа), 53:03 — 6:2.

Вратари: Тарасов — Хилдеби.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 38 (15+14+9) — 28 (6+13+9).

Наши: Марченко (18.43/7/+3), Проворов (22.06/2/+3), Чинахов (16.27/3/0) — -.

23 октября. Коламбус. Nationwide Arena.