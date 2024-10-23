«Коламбус» разгромил «Торонто», у Марченко два очка
«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на своем льду «Торонто» со счетом 6:2.
В составе «Блю Джэкетс» дубль оформил Матье Оливье, 2 (1+1) очка у Кирилла Марченко, по голу забили Джейс Ван Римсдайк, Джастин Данфорт и Шон Монахан, Иван Проворов сделал результативную передачу, вратарь Даниил Тарасов отразил 26 бросков. У «Мэйпл Ливз» шайбы забросили Мэттью Нис и Ник Робертсон.
В следующем матче «Коламбус» 27 октября сыграет с «Нэшвиллом», «Торонто» 25 октября встретится с «Виннипегом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Торонто» — 6:2 (3:0, 2:1, 1:1)
Голы: ван Римсдайк — 2 (Проворов, Лабанк), 5:29 — 1:0. Дэнфорт — 1 (Веренски), 6:21 — 2:0. Оливье — 2 (Дэнфорт, Кристиансен), 12:42 — 3:0. Монахэн — 3 (Марченко, Веренски), 25:35 — 4:0. Оливье — 3 (Эштон-Риз, Дэнфорт), 31:36 — 5:0. Найз — 3, 38:59 — 5:1. Марченко — 3 (Монахэн, Силлинджер), 51:58 — 6:1. Робертсон — 1 (Таварес, Бенуа), 53:03 — 6:2.
Вратари: Тарасов — Хилдеби.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 38 (15+14+9) — 28 (6+13+9).
Наши: Марченко (18.43/7/+3), Проворов (22.06/2/+3), Чинахов (16.27/3/0) — -.
23 октября. Коламбус. Nationwide Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|6
|5
|1
|11
|2
|Нью-Джерси
|9
|5
|4
|11
|3
|Вашингтон
|5
|4
|1
|8
|4
|Коламбус
|6
|3
|3
|6
|5
|Айлендерс
|6
|2
|4
|6
|6
|Питтсбург
|7
|3
|4
|6
|7
|Каролина
|4
|2
|2
|4
|8
|Филадельфия
|6
|1
|5
|3
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|8
|4
|4
|9
|2
|Тампа-Бэй
|6
|4
|2
|8
|3
|Торонто
|7
|4
|3
|8
|4
|Бостон
|6
|3
|3
|7
|5
|Баффало
|8
|3
|5
|7
|6
|Оттава
|5
|3
|2
|6
|7
|Детройт
|6
|3
|3
|6
|8
|Монреаль
|7
|2
|5
|5
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|5
|5
|0
|10
|2
|Миннесота
|6
|4
|2
|10
|3
|Даллас
|7
|5
|2
|10
|4
|Юта
|6
|4
|2
|9
|5
|Сент-Луис
|6
|4
|2
|8
|6
|Чикаго
|6
|2
|4
|5
|7
|Колорадо
|6
|2
|4
|4
|8
|Нэшвилл
|5
|0
|5
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|5
|4
|1
|9
|2
|Лос-Анджелес
|6
|3
|3
|8
|3
|Сиэтл
|6
|4
|2
|8
|4
|Вегас
|6
|3
|3
|7
|5
|Ванкувер
|5
|2
|3
|6
|6
|Анахайм
|5
|2
|3
|5
|7
|Эдмонтон
|6
|2
|4
|4
|8
|Сан-Хосе
|6
|0
|6
|2
|23.10
|01:00
|
Филадельфия – Вашингтон
|1 : 4
|23.10
|01:30
|
Флорида – Миннесота
|1 : 5
|23.10
|01:45
|
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|5 : 8
|23.10
|02:00
|
Баффало – Даллас
|4 : 2
|23.10
|02:15
|
Монреаль – Рейнджерс
|2 : 7
|23.10
|02:30
|
Коламбус – Торонто
|6 : 2
|23.10
|02:45
|
Айлендерс – Детройт
|0 : 1
|23.10
|03:00
|
Сент-Луис – Виннипег
|2 : 3
|23.10
|03:15
|
Чикаго – Ванкувер
|- : -
|23.10
|03:30
|
Сиэтл – Колорадо
|- : -
|23.10
|03:30
|
Нэшвилл – Бостон
|- : -
|23.10
|03:45
|
Калгари – Питтсбург
|- : -
|23.10
|04:00
|
Эдмонтон – Каролина
|- : -
|23.10
|04:15
|
Юта – Оттава
|- : -
|23.10
|04:45
|
Анахайм – Сан-Хосе
|- : -
|23.10
|06:00
|
Вегас – Лос-Анджелес
|- : -