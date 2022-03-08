«Торонто» переиграл «Коламбус. Михеев забросил одну шайбу

«Торонто» выиграл у «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4. «Блю Джэкетс» потерпели третье поражение кряду.

В составе победителей одной заброшенной шайбой отметился российский нападающий Илья Михеев. Он достиг отметки в 10 голов за сезон.

«Торонто» идет на 6-м месте в Восточной конференции. «Коламбус» располагается на 9-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Торонто» — 4:5 (0:3, 2:0, 2:2)

Голы: Михеев — 10 (Энгвалль, Кампф), 8:06 — 0:1. Марнер — 22 (Бантинг, Лильегрен), 14:01 — 0:2. Мэттьюс — 40 (Марнер, Броди), 17:06 — 0:3. Керали — 9 (Доми), 21:45 — 1:3. Бьоркстранд — 20 (Нюквист, Пик), 38:49 — 2:3. Рословик — 10 (бол., Доми, Нюквист), 42:28 — 3:3. Керфут — 9 (Спецца, Симмондс), 44:19 — 3:4. Бантинг — 20 (Мэттьюс, Броди), 51:21 — 3:5. Лайне — 22 (Веренски, Ворачек), 59:12 — 4:5.

Вратари: Мерзликинс — Мразек.

Штраф: 9 — 13.

Броски: 35 (5+14+16) — 33 (13+13+7).

Наши: Гавриков (21.12/1/-1), Чинахов (6.51/1/-2) — Любушкин (18.07/1/0), Михеев (13.23/4/+1).

8 марта. Коламбус. Nationwide Arena. 14252 зрителя.