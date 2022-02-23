«Коламбус» в овертайме обыграл «Торонто»
«Коламбус» обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Торонто» — 4:3 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)
Голы: Бантинг — 17 (Марнер, Мэттьюс), 12:50 — 0:1. Лайне — 17 (Дженнер, Веренски), 26:13 — 1:1. Мэттьюс — 34 (Кампф, Бантинг), 35:23 — 1:2. Боквист — 10 (бол., Берубе), 41:05 — 2:2. Гонс — 3, 47:13 — 3:2. Спецца — 10 (Мэттьюс, Таварес), 57:54 — 3:3. Лайне — 18 (Ворачек, Веренски), 60:20 — 4:3.
Вратари: Берубе — Кэмпбелл (57:29 — 57:54).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 30 (14+5+10+1) — 42 (10+17+15+0).
Наши: Гавриков (24.22/1/-2), Чинахов (13.04/1/-1) — Любушкин (15.28/0/0), Михеев (13.13/1/0).
23 февраля. Коламбус. Nationwide Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|50
|35
|15
|74
|2
|Питтсбург
|52
|31
|21
|70
|3
|Рейнджерс
|50
|32
|18
|69
|4
|Вашингтон
|52
|28
|24
|65
|5
|Коламбус
|50
|26
|24
|53
|6
|Айлендерс
|45
|18
|27
|43
|7
|Филадельфия
|51
|15
|36
|40
|8
|Нью-Джерси
|50
|17
|33
|39
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|51
|35
|16
|75
|2
|Тампа-Бэй
|49
|32
|17
|70
|3
|Торонто
|50
|32
|18
|68
|4
|Бостон
|50
|29
|21
|62
|5
|Детройт
|51
|23
|28
|52
|6
|Оттава
|50
|19
|31
|43
|7
|Баффало
|51
|16
|35
|40
|8
|Монреаль
|51
|11
|40
|29
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|50
|36
|14
|76
|2
|Сент-Луис
|50
|30
|20
|66
|3
|Миннесота
|48
|31
|17
|65
|4
|Нэшвилл
|51
|29
|22
|62
|5
|Даллас
|49
|27
|22
|56
|6
|Виннипег
|50
|22
|28
|52
|7
|Чикаго
|52
|18
|34
|44
|8
|Аризона
|50
|13
|37
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|49
|30
|19
|66
|2
|Вегас
|51
|29
|22
|62
|3
|Эдмонтон
|50
|28
|22
|59
|4
|Лос-Анджелес
|50
|26
|24
|59
|5
|Анахайм
|52
|24
|28
|57
|6
|Ванкувер
|52
|24
|28
|54
|7
|Сан-Хосе
|49
|22
|27
|49
|8
|Сиэтл
|52
|16
|36
|36
|23.02
|03:00
|
Флорида – Нэшвилл
|4 : 6
|23.02
|03:00
|
Коламбус – Торонто
|4 : 3 ОТ
|23.02
|03:00
|
Оттава – Миннесота
|4 : 3
|23.02
|03:00
|
Филадельфия – Сент-Луис
|1 : 4
|23.02
|06:00
|
Анахайм – Сан-Хосе
|- : -
|23.02
|06:00
|
Сиэтл – Айлендерс
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|49
|71
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|50
|70
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|50
|70
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|50
|35
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|50
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|46
|33
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|19
|1.97
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|32
|2.01
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|39
|2.03