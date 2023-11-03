«Коламбус» — «Тампа»: видеообзор матча

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Тампу» — 4:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе победителей голом отметился российский нападающий Кирилл Марченко, а его одноклубники и соотечественники Иван Проворов и Дмитрий Воронков сделали по голевой передаче.

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