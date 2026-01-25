«Коламбус» — «Тампа»: видеообзор матча НХЛ
«Коламбус» на своем льду победил «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:5.
Российский нападающий «Блю Джекетс» Дмитрий Воронков забил гол в этой игре. Его соотечественник и партнер по команде Кирилл Марченко сделал две результативные передачи, а Егор Замула — одну.
Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 4 (1+3) очка.
«Тампа» с 68 очками занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Коламбус» с 55 очками находится на 14-й строчке.
