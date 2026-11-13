«Тампа» выиграла у «Коламбуса», Кучеров сделал две голевые передачи
«Тампа» обыграла «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. Игра прошла на «Нэшнуайд Арене» в Коламбусе.
У «Лайтнинг» дубль оформил Брэндон Хагель и одну шайбу забросил Джейк Гюнцель. Единственный гол хозяев на счету Мэттью Найза.
Российский нападающий гостей Никита Кучеров сделал две голевые передачи. У 33-летнего россиянина теперь 28 (8+20) очков в 19 играх этого сезона.
«Тампа» набрала 28 очков в 19 матчах и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет последним — 14 очков в 17 играх.
Следующим соперником «Лайтнинг» будет «Детройт», а «Блю Джэкетс» сыграют с «Филадельфией». Оба матча пройдут 15 ноября.
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|10
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|5
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|20
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|2
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|21
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|19
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|9
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|15.11
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|Сент-Луис – Флорида
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|Питтсбург – Оттава
|- : -
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|Торонто – Эдмонтон
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|Бостон – Миннесота
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