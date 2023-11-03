Гол Марченко и голевая передача Проворова помогли «Коламбусу» обыграть «Тампу»

«Коламбус» победил «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Блю Джэкетс» прервали свою неудачную серию из четырех поражений.

В составе победителей голом отметился российский нападающий Кирилл Марченко, а его одноклубники и соотечественники Иван Проворов и Дмитрий Воронков сделали по голевой передаче.