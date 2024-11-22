«Тампа» в овертайме проиграла «Коламбусу», Кучеров сделал ассистентский хет-трик

«Коламбус» обыграл «Тампа-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:6 ОТ.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал три голевые передачи. Теперь у него 29 (11+18) очков в этом сезоне.

У «Блю Джэкетс» российский нападающий Кирилл Марченко сделал 2 голевые передачи, Дмитрий Воронков набрал 2 (1+1) очка, Егор Чинахов забросил одну шайбу, а Иван Проворов отметился одним результативным пасом.