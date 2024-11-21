«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: онлайн-трансляция матча НХЛ
«Коламбус» сыграет с «Тампой-Бэй» в регулярном чемпионате НХЛ 22 ноября
«Коламбус» сыграет с «Тампой-Бэй» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 22 ноября. Игра состоится в спортивном комплексе «Нэшнуайд-арена» в Колумбусе (штат Огайо, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи «Коламбус» — «Тампа-Бэй» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».
«Блю Джекетс» набрали 16 очков в 18-ти матчах и занимают 14-е место в Восточной конференции. «Лайтнинг» располагается на седьмой строчке на Востоке (у команды — 21 очко в 17-ти играх).
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|18
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|8
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|19
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|12
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|Центральный дивизион
|И
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|О
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|Виннипег
|19
|16
|3
|32
|2
|Миннесота
|18
|12
|6
|27
|3
|Даллас
|18
|12
|6
|24
|4
|Колорадо
|19
|10
|9
|20
|5
|Юта
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|11
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|7
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|15
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|Чикаго
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|И
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|П
|О
|1
|Вегас
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|11
|8
|24
|2
|Калгари
|19
|10
|9
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|3
|Лос-Анджелес
|20
|10
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|23
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|Эдмонтон
|20
|10
|10
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|5
|Ванкувер
|18
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|9
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|6
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|10
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Торонто – Вегас
|3 : 0
|21.11
|03:30
|
Филадельфия – Каролина
|1 : 4
|21.11
|04:00
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Даллас – Сан-Хосе
|5 : 2
|21.11
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|
Сиэтл – Нэшвилл
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|06:30
|
Лос-Анджелес – Баффало
|0 : 1
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