Вечером 23 января «Коламбус» на своем льду примет «Тампа-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Команды провели первый очный матч два дня назад и «Тампа» оказалась сильнее со счетом 3:2 (ОТ). Форвард «Молний» Никита Кучеров пропустит регулярный сезон из-за восстановления после операции.

Напомним, что лига проведет укороченный регулярный сезон, в котором команды проведут всего по 56 матчей.

Следить за матчем «Коламбус» — «Тампа-Бэй» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.

Видеотрансляция матча «Коламбус» — «Тампа-Бэй»