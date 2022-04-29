«Тампа» проиграла «Коламбусу». Кучеров забросил одну шайбу

Кучеров забросил одну шайбу в проигранном матче «Тампы» с «Коламбусом»

«Коламбус» выиграл у «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Блю Джэкетс» прервали четырехматчевую победную серию «Лайтнинг».

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился одной заброшенной шайбой. Она стала для него 25-й в этом сезоне.