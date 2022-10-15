«Тампа» переиграла «Коламбус». Сергачев и Наместников набрали по 2 очка
«Тампа-Бэй» обыграла «Коламбус» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Блю Джэкетс» потерпели второе подряд поражение на старте сезона.
Российские хоккеисты «Коламбуса» Владислав Наместников и Михаил Сергачев сделали по две голевые передачи.
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 26 из 28 бросков по своим воротам. Голкипер «Коламбуса» Даниил Тарасов пропустил 5 голов и сделал 34 сэйва.
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«Коламбус» — «Тампа-Бэй» — 2:5 (2:3, 0:1, 0:1)
Голы: Годро — 1 (Дэнфорт, Дженнер), 2:21 — 1:0. Перри — 1 (бол., Наместников, Сергачев), 14:08 — 1:1. Стэмкос — 2 (Киллорн, Флери), 15:21 — 1:2. Нюквист — 1 (Джонсон, Гудбрэнсон), 15:55 — 2:2. Колтон — 1 (Перри, Хедман), 18:55 — 2:3. Фут — 1 (Колтон, Наместников), 27:45 — 2:4. Стэмкос — 3 (Сергачев, Киллорн), 47:57 — 2:5.
Вратари: Тарасов — Василевский.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 28 (9+12+7) — 39 (14+13+12).
Наши: Гавриков (20.26/0/-1), Чинахов (14.17/1/-2) — Кучеров (19.13/5/0), Наместников (12.55/1/+2), Сергачев (21.57/4/+1).
15 октября. Коламбус. Nationwide Arena. 18889 зрителей.
|Столичный дивизион
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|Рейнджерс
|3
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|4
|2
|Питтсбург
|1
|1
|0
|2
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|Филадельфия
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|1
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|1
|0
|2
|5
|Айлендерс
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|0
|1
|0
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|Нью-Джерси
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|0
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|Вашингтон
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|0
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|0
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|Коламбус
|2
|0
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|В
|П
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|1
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|2
|Баффало
|1
|1
|0
|2
|3
|Детройт
|1
|1
|0
|2
|4
|Флорида
|1
|1
|0
|2
|5
|Монреаль
|2
|1
|1
|2
|6
|Тампа-Бэй
|2
|1
|1
|2
|7
|Торонто
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|1
|1
|2
|8
|Оттава
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нэшвилл
|3
|2
|1
|4
|2
|Виннипег
|1
|1
|0
|2
|3
|Даллас
|1
|1
|0
|2
|4
|Колорадо
|2
|1
|1
|2
|5
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|6
|Миннесота
|1
|0
|1
|0
|7
|Аризона
|1
|0
|1
|0
|8
|Чикаго
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|2
|2
|0
|4
|2
|Сиэтл
|2
|1
|1
|3
|3
|Эдмонтон
|1
|1
|0
|2
|4
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|5
|Анахайм
|1
|1
|0
|2
|6
|Ванкувер
|1
|0
|1
|0
|7
|Лос-Анджелес
|2
|0
|2
|0
|8
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|0
|15.10
|02:00
|
Коламбус – Тампа-Бэй
|2 : 5
|15.10
|02:00
|
Детройт – Монреаль
|3 : 0
|15.10
|03:00
|
Виннипег – Рейнджерс
|4 : 1
|15.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Каролина
|- : -
|15.10
|20:00
|
Баффало – Флорида
|- : -
|15.10
|23:00
|
Филадельфия – Ванкувер
|- : -
|И
|О
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|3
|6
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|2
|5
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|1
|4
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|3
|3
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|2
|3
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|2
|3
|И
|КН
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|1
|1.00
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|1
|1.00
|
|
Мартин Джонс
Сиэтл
|1
|1.00