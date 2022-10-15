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«Тампа» переиграла «Коламбус». Сергачев и Наместников набрали по 2 очка

Сергачев и Наместников помогли «Тампе» переиграть «Коламбус»
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
15 октября. «Коламбус» — «Тампа-Бэй» — 2:5.

«Тампа-Бэй» обыграла «Коламбус» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Блю Джэкетс» потерпели второе подряд поражение на старте сезона.

Российские хоккеисты «Коламбуса» Владислав Наместников и Михаил Сергачев сделали по две голевые передачи.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 26 из 28 бросков по своим воротам. Голкипер «Коламбуса» Даниил Тарасов пропустил 5 голов и сделал 34 сэйва.

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«Коламбус» — «Тампа-Бэй» — 2:5 (2:3, 0:1, 0:1)

Голы: Годро — 1 (Дэнфорт, Дженнер), 2:21 — 1:0. Перри — 1 (бол., Наместников, Сергачев), 14:08 — 1:1. Стэмкос — 2 (Киллорн, Флери), 15:21 — 1:2. Нюквист — 1 (Джонсон, Гудбрэнсон), 15:55 — 2:2. Колтон — 1 (Перри, Хедман), 18:55 — 2:3. Фут — 1 (Колтон, Наместников), 27:45 — 2:4. Стэмкос — 3 (Сергачев, Киллорн), 47:57 — 2:5.

Вратари: Тарасов — Василевский.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 28 (9+12+7) — 39 (14+13+12).

Наши: Гавриков (20.26/0/-1), Чинахов (14.17/1/-2) — Кучеров (19.13/5/0), Наместников (12.55/1/+2), Сергачев (21.57/4/+1).

15 октября. Коламбус. Nationwide Arena. 18889 зрителей.

Андрей Василевский (хоккей)
Владислав Наместников
Даниил Тарасов (Коламбус)
Михаил Сергачев
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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4 Каролина 1 1 0 2
5 Айлендерс 1 0 1 0
6 Нью-Джерси 1 0 1 0
7 Вашингтон 2 0 2 0
8 Коламбус 2 0 2 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 1 1 0 2
2 Баффало 1 1 0 2
3 Детройт 1 1 0 2
4 Флорида 1 1 0 2
5 Монреаль 2 1 1 2
6 Тампа-Бэй 2 1 1 2
7 Торонто 2 1 1 2
8 Оттава 1 0 1 0
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1 Нэшвилл 3 2 1 4
2 Виннипег 1 1 0 2
3 Даллас 1 1 0 2
4 Колорадо 2 1 1 2
5 Сент-Луис 0 0 0 0
6 Миннесота 1 0 1 0
7 Аризона 1 0 1 0
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