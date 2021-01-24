Шайбы Григоренко и Гаврикова помогли «Коламбусу» обыграть «Тампу»

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Тампу» со счетом 5:2.

После этого матча «Коламбус» и «Тампа» имеют по 6 очков и занимают второе и первое места в Центральном дивизионе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Тампа-Бэй» — 5:2 (3:2, 0:0, 2:0)

Голы: Хедман — 1 (Стивенс, Волков), 4:10 — 0:1. Фолиньо — 3 (Аткинсон, Дель Зотто), 4:27 — 1:1. Григоренко — 1 (Стенлунд, Гербе), 10:03 — 2:1. Гавриков — 1 (Фоуди, Робинсон), 19:01 — 3:1. Палат — 3 (бол., Пойнт, Хедман), 19:46 — 3:2. Веренски — 1 (Тексье, Дженнер), 46:34 — 4:2. Робинсон — 1 (п.в., Нэш, Джонс), 58:12 — 5:2.

Вратари: Мерзликинс — Василевский (58:04 — 59:30).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 28 (9+8+11) — 32 (14+10+8).

Наши: Гавриков (19.53/2/+3), Григоренко (11.44/1/+1) — Волков (8.57/0/-2), Сергачев (25.24/4/-3).

23 января. Коламбус. Nationwide Arena.