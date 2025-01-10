«Коламбус» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Коламбус» дома переиграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:2.

За «Блю Джекетс» шайбы забросили Шон Курали, Лука Дель Бель Беллуз, Зак Веренски, Дентон Матейчук, Кент Джонсон и Кирилл Марченко.

У «Кракен» дублем отметился Ээли Толванен.

«Коламбус» с 44 очками расположился на 8-й строчке Восточной конференции, «Сиэтл» идет 13-м на «Западе» с 37 очками.