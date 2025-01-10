«Коламбус» обыграл «Сиэтл», Марченко забросил в пустые ворота
«Коламбус» на своем льду одержал победу над «Сиэтлом» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 6:2.
Авторами голов хозяев стали Шон Курали, Лука Дель Бель Беллуз, Зак Веренски, Дентон Матейчук, Кент Джонсон и Кирилл Марченко, который забросил шайбу в пустые ворота.
За 41 матч в нынешнем сезоне 24-летний нападающий набрал 46 (18+28) очков.
За «Кракен» дубль оформил Ээли Толванен.
«Коламбус» набрал 44 очка в 42 встречах и занимает 8-е место в Восточной конференции, «Сиэтл» идет 13-м на «Западе» с 37 очками в 42 играх.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|41
|27
|14
|58
|2
|Нью-Джерси
|43
|25
|18
|53
|3
|Каролина
|41
|24
|17
|50
|4
|Коламбус
|41
|18
|23
|42
|5
|Питтсбург
|42
|17
|25
|42
|6
|Филадельфия
|41
|17
|24
|39
|7
|Рейнджерс
|40
|18
|22
|38
|8
|Айлендерс
|40
|15
|25
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|42
|27
|15
|56
|2
|Флорида
|42
|25
|17
|52
|3
|Бостон
|43
|20
|23
|45
|4
|Тампа-Бэй
|38
|21
|17
|44
|5
|Оттава
|39
|19
|20
|41
|6
|Монреаль
|40
|19
|21
|41
|7
|Детройт
|40
|18
|22
|40
|8
|Баффало
|41
|15
|26
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|42
|28
|14
|58
|2
|Миннесота
|41
|26
|15
|56
|3
|Даллас
|39
|25
|14
|51
|4
|Колорадо
|42
|25
|17
|51
|5
|Сент-Луис
|42
|19
|23
|42
|6
|Юта
|40
|17
|23
|41
|7
|Нэшвилл
|41
|13
|28
|33
|8
|Чикаго
|41
|14
|27
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|40
|28
|12
|59
|2
|Эдмонтон
|40
|25
|15
|53
|3
|Лос-Анджелес
|38
|23
|15
|51
|4
|Ванкувер
|40
|18
|22
|46
|5
|Калгари
|40
|19
|21
|45
|6
|Анахайм
|40
|17
|23
|39
|7
|Сиэтл
|41
|17
|24
|37
|8
|Сан-Хосе
|43
|13
|30
|32
Результаты / календарь
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
|10.01
|03:00
|
Филадельфия – Даллас
|- : -
|10.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Бостон
|- : -
|10.01
|03:00
|
Питтсбург – Эдмонтон
|- : -
|10.01
|03:00
|
Оттава – Баффало
|0 : 4
|10.01
|03:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|3 : 2 ОТ
|10.01
|03:00
|
Коламбус – Сиэтл
|6 : 2
|10.01
|03:30
|
Каролина – Торонто
|- : -
|10.01
|04:00
|
Сент-Луис – Анахайм
|- : -
|10.01
|04:00
|
Миннесота – Колорадо
|- : -
|10.01
|06:00
|
Вегас – Айлендерс
|- : -
Новости