«Коламбус» обыграл «Сиэтл», Марченко забросил в пустые ворота

«Коламбус» на своем льду одержал победу над «Сиэтлом» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 6:2.

Авторами голов хозяев стали Шон Курали, Лука Дель Бель Беллуз, Зак Веренски, Дентон Матейчук, Кент Джонсон и Кирилл Марченко, который забросил шайбу в пустые ворота.

За 41 матч в нынешнем сезоне 24-летний нападающий набрал 46 (18+28) очков.

За «Кракен» дубль оформил Ээли Толванен.

«Коламбус» набрал 44 очка в 42 встречах и занимает 8-е место в Восточной конференции, «Сиэтл» идет 13-м на «Западе» с 37 очками в 42 играх.