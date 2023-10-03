«Коламбус» в предсезонном матче обыграл «Сен-Луис», Марченко забил гол

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«Коламбус» в предсезонном матче НХЛ обыграл «Сент-Луис» со счетом 5:3.

В составе «Блю Джэкетс» шайбу забросил Кирилл Марченко.

В следующем матче «Коламбус» 5 октября встретится с «Баффало», «Сент-Луис» 6 октября сыграет с «Далласом».