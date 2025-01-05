Дубль Воронкова помог «Коламбусу» обыграть «Сент-Луис», у Проворова ассистентский хет-трик
«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Сент-Луис» со счетом 6:4.
В составе «Блю Джэкетс» дубль оформил Дмитрий Воронков, еще по голу забили Кирилл Марченко, Микаэль Пюухтия, Адам Фантилли и Матье Оливье, Иван Проворов сделал три результативные передачи. У гостей шайбы забросили Джордан Кайру, Кэм Фаулер, Колтон Парайко и Брэйден Шенн, Павел Бучневич оформил голевой пас.
После этого матча «Коламбус» с 40 очками занимает 10-е место в Восточной конференции, «Сент-Луис» с 42 очками — на 10-й строчке «Запада».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|39
|26
|13
|55
|2
|Нью-Джерси
|41
|24
|17
|51
|3
|Каролина
|38
|23
|15
|48
|4
|Питтсбург
|40
|17
|23
|40
|5
|Коламбус
|39
|16
|23
|38
|6
|Филадельфия
|39
|17
|22
|38
|7
|Рейнджерс
|38
|17
|21
|35
|8
|Айлендерс
|39
|14
|25
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|39
|24
|15
|50
|2
|Флорида
|40
|24
|16
|50
|3
|Бостон
|40
|20
|20
|44
|4
|Тампа-Бэй
|35
|20
|15
|42
|5
|Оттава
|38
|19
|19
|40
|6
|Монреаль
|38
|17
|21
|37
|7
|Детройт
|38
|16
|22
|36
|8
|Баффало
|39
|14
|25
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|40
|27
|13
|56
|2
|Миннесота
|39
|24
|15
|52
|3
|Колорадо
|39
|24
|15
|48
|4
|Даллас
|37
|23
|14
|47
|5
|Сент-Луис
|40
|19
|21
|42
|6
|Юта
|38
|17
|21
|40
|7
|Нэшвилл
|39
|12
|27
|31
|8
|Чикаго
|39
|13
|26
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|38
|26
|12
|55
|2
|Лос-Анджелес
|37
|22
|15
|49
|3
|Эдмонтон
|38
|23
|15
|49
|4
|Ванкувер
|38
|18
|20
|44
|5
|Калгари
|38
|18
|20
|43
|6
|Сиэтл
|39
|17
|22
|37
|7
|Анахайм
|38
|16
|22
|36
|8
|Сан-Хосе
|41
|12
|29
|30
Результаты / календарь
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1.01
2.01
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5.01
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7.01
8.01
9.01
10.01
|5.01
|00:05
|
Сан-Хосе – Нью-Джерси
|3 : 2
|5.01
|03:00
|
Коламбус – Сент-Луис
|- : -
|5.01
|03:00
|
Торонто – Бостон
|- : -
|5.01
|03:00
|
Колорадо – Монреаль
|- : -
|5.01
|03:00
|
Виннипег – Детройт
|2 : 4
|5.01
|03:00
|
Каролина – Миннесота
|- : -
|5.01
|04:00
|
Даллас – Юта
|- : -
|5.01
|05:00
|
Лос-Анджелес – Тампа-Бэй
|- : -
|5.01
|06:00
|
Вегас – Баффало
|- : -
|5.01
|06:00
|
Калгари – Нэшвилл
|- : -
|5.01
|06:00
|
Сиэтл – Эдмонтон
|- : -
|5.01
|23:00
|
Чикаго – Рейнджерс
|- : -
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