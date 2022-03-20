Хет-трик Перрона не спас «Сент-Луис» от поражения в матче с «Коламбусом», Торопченко забросил дебютную шайбу в НХЛ

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Коламбусу» со счетом 4:5.

В составе «блюзменов» хет-трик оформил Дэвид Перрон, еще одну шайбу забросил Алексей Торопченко, для которого это дебютный гол в лиге. У «Блю Джэкетс» отличились Эмиль Бемстрем, Густав Нюквист, Патрик Лайне, Шон Курали и Якуб Ворачек.

После этого матча «Сент-Луис» с 77 очками занимает третье место в Западной конференции, «Коламбус» с 67 очками — на девятой строчке Востока.