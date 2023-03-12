«Сент-Луис» обыграл «Коламбус», у Торопченко и Бучневича по результативной передаче

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Коламбус» со счетом 5:2.

В составе «блюзменов» хет-трик оформил Джордан Кайру, форварды Алексей Торопченко и Павел Бучневич отметились по результативной передачей.

После этого матча «Сент-Луис» с 63 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Коламбус» с 47 очками — на последней строчке Востока.