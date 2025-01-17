«Коламбус» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» — 4:1.

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко отметился голевой передачей. Всего в этом сезоне у него 49 (18+31) очков в 45 играх. Голкипер «Шаркс» Александр Георгиев отразил 30 из 33 бросков по воротам.