«Коламбус» обыграл «Сан-Хосе», Марченко сделал голевую передачу

«Коламбус» выиграл у «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко отметился голевой передачей. Всего в этом сезоне у него 49 (18+31) очков в 45 играх.

«Коламбус» одержал шестую победу подряд и с 50 очками в 45 матчах занимает 7-е место в Восточной конференции. «Сан-Хосе» идет на 15-й строчке в Западной конференции — 34 очка в 47 играх.