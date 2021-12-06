«Коламбус» в результативном матче обыграл «Сан-Хосе», у Барабанова результативная передача

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 6:4.

В составе «Блю Джэкетс» дубль оформил Адам Боквист, еще по шайбе забросили Шон Курали, Коул Силлинджер, Джек Рославик и Александр Тексье. Гости ответили точными бросками Ника Бонино, Эрика Карлссона, Брента Бернса и Томаша Гертла, Александр Барабанов отметился результативной передачей.

После этого матча «Коламбус» с 26 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Сан-Хосе» с 27 очками — на седьмой строчке Запада.