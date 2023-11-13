«Коламбус» — «Рейнджерс»: видеообзор матча

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграли в серии буллитов «Коламбус» — 4:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе хозяев отличились Крис Крайдер и Алекс Лафренье, который оформил дубль и реализовал победный буллит, форвард Артемий Панарин сделал две результативные передачи. У «Блю Джэкетс» шайбы на счету Джастина Данфорта, Адама Фантилли и Шон Курали, у Дмитрия Воронкова результативный пас.

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