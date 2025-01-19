«Коламбус» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

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«Рейнджерс» переиграли «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0 Б. Игра прошла на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Победный буллит у «Рейнджерс» реализовал Винсент Трочек.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале.