«Коламбус» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» в гостях переиграли «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

В составе нью-йоркской команды дублем отметился Уильям Кулле, еще по голу забили Мика Зибанежад и Артур Калиев.

За «Блю Джекетс» шайбы забросили Кент Джонсон, Джастин Данфорт и Джеймс Ван Римсдайк.

«Рейнджерс» набрали 58 очков и занимают 11-е место в Восточной конференции, «Коламбус» идет 9-м с 60 баллами.