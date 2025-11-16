«Коламбус» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» на выезде обыграли «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б.

Команда из Нью-Йорка выиграла третий матч подряд — она занимает седьмое место в таблице Восточной конференции (22 очка после 19 игр). «Коламбус» идет на 12-м месте (20 очков после 18 игр).