«Коламбус» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

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«Коламбус» победил «Рейнджерс» со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Нэшнуайд».

В составе хозяев двумя результативными передачами отметился российский защитник Иван Проворов. Также ассист на свой счет записал нападающий Кирилл Марченко.

У «Рейнджерс» голевую передачу сделал форвард Артемий Панарин.

Видео было опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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