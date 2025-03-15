«Коламбус Блю Джэкетс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на воскресенье, 16 марта. Игра пройдет на «Нэйшнуайд Арене» в Колумбусе и начнется в 2.00 по московскому времени.

Основные события игры «Коламбус» — «Рейнджерс» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В России нет официальных трансляций НХЛ, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Прямая трансляция матча «Коламбус Блю Джекетс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (видео)

Соперники встретятся в четвертый раз в сезоне, ранее дважды выиграли «Рейнджерс», а третий матч — «Коламбус». Обе команды набрали по 70 очков в регулярном чемпионате НХЛ, в предыдущей игре «Коламбус» уступил «Вегасу» (0:4), а «Рейнджерс» победили «Миннесоту» (3:2 ОТ).