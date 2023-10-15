«Коламбус» на арене «Nationwide Arena» сыграет в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2023/24 против «Рейнджерс». Матч пройдет в Коламбусе (США) 15 октября, начало — в 02.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляция матча «Коламбус» — «Рейнджерс» будет доступна бесплатно и в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте».

В сезоне 2022 / 2023 «Коламбус» занял 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 59 очками и восьмую строчку в Столичном дивизионе.

«Рейнджерс» является первой американской командой НХЛ, выигравшей Кубок Стэнли. История клуба начинается с 1924 года, когда в составе лиги было всего шесть команд. «Нью-Йорк» становился обладателем Кубка Стэнли четыре раза — 1928, 1933, 1940 и 1994.

В сезоне 2022/2023 «Рейнджерс» занял третье место в Столичном дивизионе регулярного чемпионата НХЛ. В первом раунде плей-офф клуб проиграл «Нью-Джерси».

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