«Коламбус» обыграл «Рейнджерс», Проворов сделал две результативные передачи

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Рейнджерс» со счетом 5:3.

В составе «Блю Джэкетс» две результативные передачи сделал Иван Проворов, у Кирилла Марченко один пас. У команды из Нью-Йорка вратарь Игорь Шестеркин отразил 16 бросков, Артемий Панарин сделал результативную передачу.

В следующем матче «Коламбус» 17 октября сыграет с «Детройтом», «Рейнджерс» в этот же день встретится с «Аризоной».