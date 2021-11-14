Дубль Панарина принес «Рейнджерс» победу над «Коламбусом», Шестеркин не смог доиграть матч
05:39
«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Коламбус» со счетом 5:3.
В составе команды из Нью-Йорка дубль оформил Артемий Панарин. Защитник «Блю Джэкетс» Владислав Гавриков отметился результативной передачей, форвард Егор Чинахов завершил встречу с показателем полезности «-1».
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин был заменен на 55-й минуте после того, как на него упал форвард «Блю Джэкетс» Александр Тексье, которого толкнул защитник Патрик Немет.
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