«Рейнджерс» обыграли «Коламбус», Шестеркин провел третий матч на ноль

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Коламбус» со счетом 4:0.

Отличились Джимми Веси, Крис Крайдер, Нико Миккола и Винсент Трошек с передачи Владимира Тарасенко, вратарь Игорь Шестеркин отразил все 20 бросков и в третий раз за сезон сыграл на ноль.

После этого матча «Рейнджерс» со 106 очками занимают четвертое место в Восточной конференции, «Коламбус» с 56 очками — на последней строчке.