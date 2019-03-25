"Коламбус" разгромил "Ванкувер", Бобровский отразил все броски

"Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Ванкувер" - 5:0. 3 (2+1) очка в этой игре набрал нападающий Джош Андерсон.

Ворота "Блю Джэкетс" в этой встрече защищал Сергей Бобровский. Он отразил 21 бросок.

Нападающий Артемий Панарин сделал результативную передачу. Форвард провел на льду 17 минут 30 секунд и набрал показатель полезности "+2".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер Кэнакс" - "Коламбус Блю Джэкетс" - 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Голы: Андерсон - 25 (Дюбуа, Маккуэйд), 16:19 - 0:1. Дюбуа - 24 (Панарин), 20:56 - 0:2. Дзингел - 24 (Андерсон), 26:02 - 0:3. Бьоркстранд - 16 (Дженнер, Веннберг), 47:32 - 0:4. Андерсон - 26, 50:54 - 0:5.

Вратари: Демко - Бобровский.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 21 (9+8+4) - 33 (9+16+8).

Наши: Голдобин (16.33/1/0) - Панарин (17.30/2/+2).

25 марта. Ванкувер. Rogers Arena.