"Коламбус" проиграл "Айлендерс", Бобровский пропустил 3 шайбы

"Коламбус" на своем льду проиграл "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:3). Это первое поражение "Блю Джэкетс" после серии из четырех побед.

Российский вратарь "Коламбус" Сергей Бобровский отразил 24 из 27 бросков по своим воротам. Его одноклубник и соотечественник Артемий Панарин провел на льду 19 минут 38 секунд, но очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Айлендерс" - 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Голы: Сизикас - 14 (Клаттербак, Грайсс), 7:06 - 0:1. Сизикас - 15 (Тэйвз, Бэйли), 25:50 - 0:2. Бэйли - 13 (Кюнхакль, Барзал), 39:19 - 0:3.

Вратари: Бобровский - Грайсс.

Штраф: 4 - 2.

Броски: 31 (13+9+9) - 27 (10+10+7).

Наши: Панарин (19.38/1/-1) - -.

15 февраля. Коламбус. Nationwide Arena.