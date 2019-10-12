«Коламбус» проиграл «Анахайму» и потерпел 3-е поражение в 4 матчах

«Коламбус» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Анахайму» — 1:2. В составе хозяев отличился Пьер-Люк Дюбуа, у гостей — Якоб Сильфверберг и Кэм Фаулер. На счету российского защитника «жакетов» Владислава Гаврикова 2 силовых приема и заблокированный бросок за 14.18 на льду.

У «Коламбуса» 3 поражения в 4 встречах. У «Анахайма» 4 победы в 5 матчах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Анахайм» — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Голы: Сильверберг — 2 (мен., Ракелль, Линдхольм), 32:59 — 0:1. Фаулер — 2 (Каше, Ларссон), 34:56 — 0:2. Дюбуа — 1 (Джонс), 36:16 — 1:2.

Вратари: Корписало (58:01) — Миллер.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 27 (10+9+8) — 23 (8+7+8).

Наши: Гавриков (14.18/0/0) — -.

12 октября. Коламбус. Nationwide Arena.

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