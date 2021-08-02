«Коламбус» продолжает искать варианты обмена Макса Доми

«Коламбус» намерен расстаться с форвардом Максом Доми. Клуб активно ищет варианты обмена 26-летнего канадца, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Ранее клуб не стал защищать хоккеиста на драфте расширения, но «Сиэтл» не стал забирать права на форварда.

Контракт 26-летнего Доми с «Блю Джэкетс» рассчитан еще на один год. За это время он заработает 5,3 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне он провел 54 матча, в которых набрал 24 (9+15) очка.

В июне нападающий перенес успешную операцию на тазобедренном суставе. На полное восстановление ему потребуется 5-6 месяцев.