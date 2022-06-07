«Коламбус» продлил на два года контракт с нападающим Рословиком

«Коламбус» продлил контракт с нападающим Джеком Рословиком. Соглашение рассчитано на два года, сообщает сайт клуба.

Среднегодовая зарплата игрока составит 4 миллиона долларов.

25-летний американец в прошлом сезоне набрал 45 (22+23) очков в 81 матче регулярного чемпионата.

Он был выбран «Виннипегом» на драфте 2015 года под общим 25-м номером.