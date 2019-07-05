"Коламбус" продлил контракт с Харрингтоном

"Коламбус" продлил контракт с 26-летним защитником Скоттом Харрингтоном, сообщает официальный сайт "жакетов". Соглашение заключено на три года.

– Скотт Харрингтон – очень умный, надежный защитник, который добился больших успехов, – цитирует официальный сайт клуба генерального менеджера "Коламбуса" Ярмо Кекяляйнена. – Он очень много работает и продолжает прогрессировать в течение последних трех сезонов. Скотт показал себя отличным лидером, который заслужил уважение тренеров и партнеров по команде. Мы с нетерпением ждем его дальнейшего вклада в наш клуб.

В прошедшем сезон он провел 73 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 19 (2+15) очков. В 10 играх плей-офф на его счету 4 результативные передачи.

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