«Коламбус» продлил контракт с Дэнфортом на два года

Нападающий «Коламбуса» Джастин Дэнфорт продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано на два года, сообщает сайт клуба.

THIS JUST-IN: The #CBJ sign F Justin Danforth to a two-year extension! https://t.co/Z92ohwopCu — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) March 8, 2022

За это время игрок заработает 1,95 миллиона долларов. Кэпхит контракта — 975 тысяч.

28-летний форвард прошедшим летом заключил контракт на год с клубом. В нынешнем регулярном чемпионате он набрал 7 (5+2) очков в 22 матчах, а также провел 51 силовой прием и заработал показатель полезности «плюс 2».

Напомним, что в прошлом сезоне Дэнфорт стал лучшим бомбардиром «Витязя» в КХЛ.