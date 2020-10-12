«Коламбус» претендует на Микаэля Гранлунда

«Коламбус» хочет подписать нападающего Микаэля Гранлунда, который находится в статусе свободного агента, сообщает TSN.

Гранлунд, обменянный из «Миннесоты» на Кевина Фиалу в прошлом году, набрал 30 (17+13) очков в 63 играх за «Нэшвилл» в текущем регулярном сезоне.

В 2010 году он был задрафтован «Миннесотой» в первом раунде под общим 9-м номером, а в 2017 году подписал 3-летний контракт с клубом на 17,25 миллиона долларов.