«Коламбус» поздравил Тарасова с дебютной победой в НХЛ

Пресс-служба «Коламбуса» отреагировала на дебютную победу вратаря Даниила Тарасова в НХЛ.

«Блю Джэкетс» выложили фото 23-летнего вратаря с шайбой после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (5:1).

«В рамку», — подписано фото Тарасова с шайбой. Вратарь стал первой звездой матча.

В текущем сезоне Тарасов провел 3 матча в НХЛ, в которых пропустил 10 шайб при 91,2 процента отраженных бросков.