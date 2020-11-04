«Коламбус» пока не продвинулся в переговорах по новому контракту с Гавриковым

«Коламбус» ведет переговоры о новом контракте с защитником Владиславом Гавриковым. Однако стороны пока не могут прийти к соглашению, информирует The Athletic.

«Меня не беспокоит эта ситуация, отметил генеральный менеджер клуба Ярмо Кекяляйнен. — Я уверен, что Гавриков хочет играть в НХЛ. Так что мы договоримся».

В прошедшем сезоне 24-летний россиянин принял участие в 69 матчах и набрал 18 (5+13) очков. В плей-офф на его счету 3 (1+2) балла в 10 встречах.

Гавриков находится в статусе ограниченно свободного агента.