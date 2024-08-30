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Сегодня, 14:39

«Коламбус» подтвердил гибель Годро

Сергей Разин
корреспондент
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Джонни Годро.
Фото Global Look Press

Пресс-служба «Коламбуса» подтвердила гибель нападающего Джонни Годро и его брата Мэтью.

«В «Блю Джэкетс» шокированы и опустошены этой невообразимой трагедией. Джонни был не только великим хоккеистом, но и, что более важно, любящим мужем, отцом, сыном, братом и другом. Мы выражаем искренние соболезнования семье и друзьям в связи с внезапной потерей Джонни и Мэтью», — говорится в сообщении.

Джонни Годро. Страшные новости из-за океана. В Америке пишут, что звезду «Коламбуса» Годро сбил пьяный водитель

Ранее в соцсетях стали появляться новости о том, что 31-летний хоккеист с братом во время езды на велосипеде были сбиты насмерть автомобилем.

В минувшем сезоне форвард провел 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 60 (12+48) очков.

Джонни Годро
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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