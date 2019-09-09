«Коламбус» подпишет 15-миллионный контракт с Веренски

«Коламбус» близок к подписанию нового контракта с Заком Веренски, утверждает журналист Кевин Викс в Twitter. Соглашение с защитником будет рассчитано на три года, общая сумма составит 15 миллионов долларов.

Веренски защищает цвета «Коламбуса» на протяжении всей карьеры в НХЛ с 2016 года. В сезоне-2018/19 он провел 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 44 (11+33) очка, а также отметился 6 (1+5) очками в 10 играх плей-офф и помог «Блюз» выиграть Кубок Стэнли.