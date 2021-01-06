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«Коламбус» подписал пятилетний контракт с Бьоркстрандом

19:34
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«Коламбус» продлил контракт с нападающим Оливером Бьоркстрандом, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение, которое вступает в силу с начала следующего сезона, рассчитано на пять лет, до лета 2026 года.

Общая сумма контракта — 27 миллионов долларов (5,4 миллиона в год).

В прошедшем сезоне Бьоркстранд набрал 36 (21+15) очков в 49 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 3 шайбы в 10 играх.

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