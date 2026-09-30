«Коламбус» подписал однолетний контракт с Соуси

«Коламбус» объявил о подписании контракта с защитником Карсоном Соуси.

Соглашение с 32-летним канадцем рассчитано на один сезон, зарплата хоккеиста составит 1,15 миллиона долларов. Ранее Соуси находился в тренировочном лагере «Блю Джекетс» на пробном контракте.

В прошлом сезоне защитник провел 76 матчей за «Айлендерс» и «Рейнджерс» и набрал 12 (5+7) очков.

Всего в регулярных чемпионатах НХЛ Соуси сыграл 441 матч и набрал 99 (32+67) очков. Ранее он также выступал за «Миннесоту», «Сиэтл» и «Ванкувер».