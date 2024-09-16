«Коламбус» подписал контракт с ван Римсдайком

«Коламбус» объявил о заключении контракта с нападающим Джеймсом ван Римсдайком.

Соглашение с 35-летним американцем рассчитано на один год, хоккеист заработает 900 тысяч долларов за сезон-2024/25.

В сезоне-2023/24 ван Римсдайк выступал за «Бостон», в составе которого набрал 38 (11+27) очков в 71 матче регулярного чемпионата НХЛ и 5 (1+4) очков в 11 играх Кубка Стэнли.