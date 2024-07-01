«Коламбус» подписал контракт с Монахэном

Форвард Шон Монахэн подписал контракт с «Коламбусом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 29-летним канадцем рассчитано на пять лет со среднегодовой зарплатой в 5,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне Монахэн провел за «Монреаль» и «Виннипег» 83 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 59 (26+33) очков. В пяти играх плей-офф форвард сделал результативную передачу.