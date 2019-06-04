"Коламбус" подписал контракт новичка с чемпионом мира Вехвиляйненом

Финский голкипер "Кярпята" Вейни Вехвиляйнен заключил двухлетний контракт новичка с "Коламбусом", сообщает официальный сайт "жакетов". 22-летний вратарь в прошедшем сезоне провёл 38 матчей за "Кярпят" в регулярном чемпионате, в которых одержал 25 побед. В среднем за встречу он пропускал 1,58 гола и отражал 93,3% бросков, на его счету 6 шатаутов.

В составе "Кярпята" Вехвиляйнен стал чемпионом страны. Также он провёл одну игру на чемпионате мира в Словакии, закончившемся победой сборной Финляндии. Вейни был выбран "Коламбусом" на драфте прошлого года под общим 173-м номером.

1 июля основной вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский станет свободным агентом.

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